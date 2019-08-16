مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بشرق العوينات

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة بالوادي الجديد يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد، بوفاة شخص، إصابة 4 أفراد وجاري نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام.



وأسفر الحادث عن مصرع جمال محمود حسين 40 سنة، وإصابة كل من، عبدالعال محمود النادي، 34 سنة، محمد أحمد بدوي 40 سنة، جاسم عبد المجيد جاسم، 18 سنة، عبد الوهاب عبيد 30 سنة، وجميعهم من محافظة الأقصر ومصابون بكسور وجروح متفرقة بالجسم.



تم تحرر محضر بالحادث، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.