المشدد 20 عاما لمتهمين بخطف رجل وهتك عرضه

قضت الدائرة 6 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 20 سنة؛ لاتهامهما بخطف رجل، وهتك عرضه واحتجازه دون وجه حق، وإكراهه على توقيع سندات وأحراز سلاح أبيض "سكين"، فضلًا عن سرقته بالإكراه.



وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم، ومصطفى رشاد عبدالتواب، وسكرترية عادل الشيخ.



وأكد أمر إحالة المتهمين" إ. أ. ع" سائق، و"ع. س. ح" خراط، في القضية رقم 2558 لسنة 2018 كلي شرق القاهرة، بأنهم في 3 نوفمبر 2018 قاما بخطف المجني عليه "محمد. ص"، بالتحايل وتعديا عليه بالضرب مهددين إياه بسلاح أبيض "سكين" وقد اقترنت بتلك الجناية جريمة أخرى.



وأضاف التحقيقات أن "المتهمين هتكا عرض المجني عليه بالقوة بعد أن قيدا يديه وأمسكا به عنوة وجرداه من ملابسه مما أظهر عورته وقاما بإدخال عصا خشبية بالدبر".



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه عن طريق الإكراه بأن تعديا عليه ضربا وأشهر سلاحا أبيضا "سكين" في وجه محدثين إصابته المبينه بأوراق ومهددين أياه وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه للاستيلاء على المسروقات.



ووجهت النيابة للمتهمين إكراه المجني عليه على توقيع عدد من سندات الدين إيصالات الأمانة، وتعديا عليه بالضرب وبثا الرعب فيه.



وجاء بأمر الإحالة إحراز المتهمين سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية.



وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ارتكبا الجناية والجنحة وجنحة أمن الدولة طورىء من قانون العقوبات.