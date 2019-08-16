الدفاع الروسية تعرض فيديو لأحدث طائرة مسيرة روسية "أوخوتنيك"

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر فيه تحليق مشترك للطائرة المسيرة الحربية الروسية الثقيلة الحديثة المعروفة باسم "أوخوتنيك" "الصياد". ويعرض مقطع الفيديو إقلاع الطائرة المسيرة من قاعدة جوية، برفقة المقاتلة "سوخوي- 30 إس إم".



وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن طائرة "أوخوتنيك" صُممت وفقًا لمخطط الجناح الطائر باستخدام مواد وطلاءات خاصة تجعلها غير مرئية عمليًا للرادارات، وهي مزودة بأدوات الاستكشاف الضوئي الإلكتروني وأنواع أخرى من أجهزة الاستكشاف.