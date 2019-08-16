بعد انتهاء العيد.. نظافة القاهرة تعيد الشوارع والحدائق لطبيعتها

واصلت هيئة نظافة القاهرة من اعمالها الخاصة برفع مخلفات عيد الأضحى المبارك من الأحياء والحدائق بعد انتهاء رابع ايام عيد الاضحى المبارك.



وقال اللواء عادل ابوحديد رئيس مجلس ادارة هيئة نظافة وتجميل العاصمة ان الهيئة انزلت كل سيارتها الكبيرة لجمع القمامة وتحمليها مباشرة الى المقالب العمومية العبور و15 مايو دون تجميعها في غرف المناولة



وأوضح أبو حديد لـ "الدستور" أن الهيئة عملت طيلة فترة العيد على مدار الـ 24 ساعة للتخلص الوقتي من المخلفات ولتجنب التراكم.



وأشار رئيس مجلس إدارة نظافة وتجميل العاصمة أن الهيئة عملت بنظام الـ 3 ورديات حسب تكليفات محافظ القاهرة.



وأكد أبو حديد في تصريحات أن مقالب القاهرة سجلت في فترة العيد استقبال الضعف من معدل القمامة في الأيام العادية.