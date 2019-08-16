المتهم بذبح ابنتيه بالجيزة ارتكب الجريمة وتوجه للقسم حاملًا السكين

كشفت التحريات الأولية في ذبح عجوز لابنتيه بمنطقة الحوامدية أن المتهم ارتكب الجريمة وسلم نفسه حيث توجه الي مركز الشرطة وبحوزته السكين الملطخة بالدماء وابلغ بقتله ابنتيه.



وأشار مصدر أمني إلى انه يجري الآن استجواب المتهم حول دوافعه بعدما افاد انه قتل ابنتيه لشكه في سلوكهما.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا بالعثور علي جثتي فتاتين مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات بانحاء الجسد، انتقلت علي الفور قوات الامن الي مكان الواقعة وتبين ان الجثتين لشقيقتين وان وراء ارتكاب الجريمة والدهما.



تمكنت قوة امنية برئاسة العقيد احمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم محمد ابو القاسم رئيس مباحث الحوامدية وتبين ان المتهم في العقد السابع من العمر وابنتيه في العشرينات من عمريهما، وادعي قتلهما لشكه في سلوكهما.



تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.