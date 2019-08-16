الجارديان: شركة استرالية تهدد بإختراق العقوبات الأمريكية على إيران

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، عن تهديد شركة متعددة الجنسيات مملوكة لأستراليا في قلب شحنة غامضة تبلغ قيمتها 15 مليون دولار من إيران، بخرق العقوبات الامريكية الصارمة على ايران.



ونشرت الصحيفة البريطانية، سجلات الشحن فيديوهات مسربة ومستندات داخلية، حركة كميات كبيرة من سماد اليوريا من إيران في الشهر الماضي، عبر الشرق الأوسط إلى الصين.



وقالت الشركة إنها "ضللت بشأن منشأ المنتج" وكانت تقوم على وجه السرعة بتفريغ الشحنة المشتبه بها، في حين بدأت مراجعة أوسع "لإزالة خطر تكرار هذا الموقف".



وتم إحياء العقوبات الأمريكية الصارمة التي تحظر التعاملات التجارية مع إيران، بما في ذلك من قبل كيانات غير أمريكية، العام الماضي، في أعقاب تخلي إدارة ترامب عن الصفقة النووية الإيرانية.



وقد أثارت العقوبات البعيدة المدى المخاوف بشأن التفاعلات التجارية الأكثر حميمية مع إيران.