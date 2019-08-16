أمراض الرئة تحاصر مراهقي أمريكا

تسببت مشاكل الرئة في دخول عشرات المراهقين إلى المستشفى بالولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، مع عامل مشترك بينهم، وهو تدخين السجائر الإلكترونية.



وسجلت أجهزة الصحة في ولايات إيلينوي ومينيسوتا وويسكنسن في شمال البلاد حالات سعال وضيق في التنفس وتعب ودوران، والتي بلغ عددها 30 حالة في الإجمال وفتح تحقيق في 22 منها.



وقال مسؤولون في الولايات الـ3 إنه من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه المشاكل مترابطة.



وأوضح توماس هوبت، المتخصص في مشاكل التنفس في جهاز الصحة في ويسكنسن، "حتى الآن يبرز تدخين السيجارة الإلكترونية على أنه العامل المشترك الوحيد بين كل هذه الحالات، لكننا نحاول توسيع أبحاثنا لكي لا نغفل أي شيء".



والسجائر الإلكترونية متوافرة في الولايات المتحدة منذ عام 2006، ويعتبر العلماء حتى الآن أنها أقل ضررا من السيجارة العادية.



وتنتشر تلك السجائر في صفوف الشباب في الولايات المتحدة، حيث دخن هذه السجائر 3.6 مليون تلميذ في مدارس تكميلية وثانوية خلال عام 2018، وفقا لمراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".