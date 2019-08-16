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الصحة

ابتكار علاج جديد يرفع نسبة علاج مرض السل

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 12:29 م
جريدة الدستور
وكالات
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ابتكرت منظمة "تي بي آلاينس" الأمريكية علاجًا جديدًا عبارة عن مزيج من 3 أدوية، بإمكانه تخفيض مدة علاج مرض السل المقاوم للمضادات الحيوية، وبفعالية أكبر.

وهذه التوليفة الجديدة عبارة عن مزيج من أدوية البيداكويلين واللينيزوليد والبريتومانيد، وحظي العلاج الجديد بموافقة الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف دي إيه".

وجُرّب العلاج الجديد في 3 مواقع بجنوب أفريقيا، على ما مجموعه 109 مرضى، وبلغت نسبة الشفاء 90% في خلال 6 أشهر من العلاج، و6 أشهر من المتابعة.

ويعدّ السلّ، وهو التهاب رئوي خطير ينقل عبر الهواء قد يصل إلى الدماغ، المرض المعدي الأكثر حصدًا للأرواح في العالم.

وهذا المرض قديم بقدم البشرية، وقد أودى عام 2017 بحياة 1.6 مليون شخص، من بينهم 75 ألفًا في جنوب أفريقيا وحدها.

ويقوم هذا العلاج الجديد على تناول 5 حبّات دواء في اليوم تجمع الأدوية الـ3، في خلال 6 أشهر، في مقابل 30 إلى 40 حبّة دواء يوميًا كان ينبغي على المريض تناولها خلال فترة أطول بكثير.

وقالت بولين هاول، إحدى المسؤولات عن التجارب السريرية في مستشفى سيزوي للطبّ المداري في جوهانسبرج: "قد يستغرق العلاج التقليدي للسلّ المقاوم للمضادات الحيوية ما بين 18 إلى 24 شهرًا، مع حقن يومية طوال 6 أشهر تحدث آلاما شديدة، وإنه لفارق كبير فعلًا".

ويستغرق علاج الأشكال المقاومة للمضادات الحيوية من السلّ وقتا أطول ويكلّف أكثر بكثير، ويطال السلّ نحو 600 ألف شخص سنويا.

وقال ميل سبيجلمان، رئيس "تي بي آلاينس"، إن قرار الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية شكّل انتصارًا لكلّ من يعانون الأمرّين بسبب هذا المرض.

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