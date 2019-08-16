إصابة طفلة بارتجاج فى المخ لسقوطها من أعلى سلم منزلها بالدقهلية

أصيبت طفلة بنزيف وارتجاج في المخ إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بقرية الخلالة التابعه لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره للعميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس اليوم الجمعة، من مستشفى بلقاس المركزى بوصول الطفلة " عبير. ا. أ" وتبلغ من العمر سنة وشهرين ومقيم بقرية الخلالة التابعة لمركز بلقاس مصابة بنزيف وكسر بقاع الجمجمة ولسوء حالتها تم نقلها إلى مستشفى الدولى بالمنصورة.



وبانتقال ضباط المباحث وبسؤال والدتها "أمل. أ. ح" 28 سنة ربة منزل قررت بسقوط كريمتها على درجات سلم المنزل اثناء اللهو وهو ما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحد.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6016 لسنة 2019 ادارى مركزت شرطة بلقاس وبالعرض على النيابة كلفت وحدة مباحث المركز بالتحري حول الواقعة.