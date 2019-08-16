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"هاي بكلمك أنت" محطات في حياة ممدوح فرج في ذكرى مولده ووفاته

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 12:28 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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"هاي..أنت، بقولك أنت، جاهز؟"، بكلمات بسيطة استطاع المصارع الراحل "ممدوح فرج" أن يأسر قلوب العديد من المصريين الصغار قبل الكبار، ليرسم البسمة والفخر على كل وجوه المصريين.

يوافق اليوم ذكرى وفاة ومولود المصارع المصرى ممدوح فرج الملقب بـ"هوجان العرب"، حيث وفاته المنية عن عمر ناهز 63 عاما، إذ ولد في 16 أغسطس 1951 وتوفي في نفس اليوم ونفس الشهر من عام 2014 بعد صراع كبير مع المرض.

يعد ممدوح فرج، من أبرز مقدمي البرامج الرياضية في مجال مصارعة المحترفين، حيث حصل على لقب مصارع القرن للعرب وأفريقيا، نظرًا لإسهاماته المتميزة في عالم مصارعة المحترفين.

اشتهر فرج بـ"إيفهاته" المضحكة، حيث كان يقدم الكثير من البرامج الخاصة برياضة المصارعة، لعل أشهرها "هاى انت"، التى يتدولها الكثيرين الى الأن.

استطاع المصارع "ممدوح فرج" أن يتقن مواهب وفنون المصارعة بسرعة وباقتدار مما أهله أن يكون بطل أوروبا عقب عامين من التدريب، فأصبح هدفه التالي هو أن يصل باسمه إلى العالمية من خلال فوزه باللقب العالمي وإحراز لقب بطل العالم في المصارعة الحرة.

حصل ممدوح فرج درجة الدكتوراه في مجال التربية الرياضية من معهد "شيبورت"، لكن ظهرت رغبته في ممارسة رياضة المصارعة الحرة عقب تركه لرياضة الملاكمة، التي حقق اللقب بها في ست بطولات أوروبية بالضربة القاضية.

من المعروف عنه أنه من الشخصيات الطيبة والحنونة، محب للأطفال، على عكس الرياضة العنيفة التى كان يمارسها.

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