النيابة تأمر بالتحري عن حريق نشب بشقة سكنية بالخليفة

أمرت نيابة الخليفة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول نشوب حريق داخل شقة سكنية لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الخليفة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة الخليفة، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.