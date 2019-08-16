اقتصادي: وضع الصناعات ذات العمالة الكثيفة في المحافظات المتكدسة (فيديو)

أكد إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، أن الخريطة الاستثمارية هي تطور إيجابي لفكر الدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذه الخريطة تمت بتحديد الاحتياجات أولا وتخصيص جزء من التسهيلات لخلق بنية أساسية للإنتاج.



وأشار "سمرة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، إلى أنه في مصر توجد صناعات تعتمد على كثافة العمالة بها، إضافة إلى أنه يوجد صناعات تعتمد على كثافة التكنولوجيا.



وأوضح "سمرة"، أنه سيتم وضع الصناعات ذات العمالة الكثيفة في المحافظات المتكدسة لجذب العمال، بينما الصناعات كثيفة التكنولوجيا ليست في حاجة إلى كثافة في العمال، مضيفًا أن هناك تسهيلات في الإجراءات، وهناك نية لتذليل العقوبات أمام المستثمر.