واشنطن تعتزم تقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية

ذكر موقع Politico الأمريكي أن البيت الأبيض يعتزم تقليص حجم المساعدات الخارجية الأمريكية بما يزيد عن 4 مليارات دولار.



وحسبما نقل الموقع عن مصادر في الإدارة الأمريكية، فإن مشروع القرار الذي أعده قسم الموازنة في البيت الأبيض، يقضي بتقليص مخصصات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمليارين و300 مليون دولار، وخفض تمويل برامج المساعدات الدولية التي تنفذها وزارة الخارجية ملياري دولار.



ومن المحتمل تقديم التعديلات على الميزانية إلى الكونجرس مطلع الأسبوع المقبل، ليكون لدى المشرعين مهلة 45 يوما للتصديق على المقترح الرئاسي أو رفضه، وذلك وسط تقارير عن وجود توافق نادر بين مشرعين جمهوريين وديمقراطيين بارزين في غرفتي الكونجرس الأمريكي، بصدد تقليص المساعدات الخارجية.



ويشير Politico إلى أن الأموال موضع البحث ستبقى مجمدة طوال فترة مناقشة القرار في الكونجرس، وسيتم إسقاطها تلقائيا بعد 30 سبتمبر، وهو يوم انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة.



بدوره، ذكر موقع Roll Call نقلا عن مصادره أن الرئيس دونالد ترامب قرر وضع حد للإنفاق على الأهداف التي يعتبرها ثانوية بالنسبة لبلاده، مثل "برنامج إقامة بطاريات للطاقة الشمسية في دول الكاريبي أو بناء ملاعب لكرة القدم في جواتيمالا".



وأشار الموقع إلى أن مشروع التقليصات لن يمس البرامج التي ترعاها إيفانكا ترامب أو نائب الرئيس مايك بينس.