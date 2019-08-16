النفط يرتفع 2% مع انحسار مخاوف الركود

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد على 2%، اليوم الجمعة، متعافية من انخفاضات سجلتها على مدى يومين بعد أن أظهرت بيانات زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية مما أسهم في تهدئة المخاوف بشأن حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.



وارتفع خام برنت اثنين بالمئة إلى 59.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 2.1 بالمئة، أمس الخميس، وثلاثة بالمئة في اليوم السابق.



وزاد الخام الأمريكي أيضا اثنين بالمئة إلى 55.60 دولار للبرميل بعد أن تراجع 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة و3.3 بالمئة يوم الأربعاء.



وأظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية 0.7 بالمئة في يوليو في الوقت الذي اشترى فيه المستهلكون مجموعة من السلع، لكنهم خفضوا مشترياتهم من السيارات.



جاء ذلك بعد أن شهدت الأسواق العالمية موجة بيع عقب انقلاب عائد سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى منذ يونيو 2007، وهو تطور عادة ما يُنظر إليه كمؤشر ذي مصداقية على ركود وشيك.



كما ارتفعت أسواق الأسهم اليوم مع تنامي توقعات بإقدام بنوك مركزية على تقديم المزيد من التحفيز، مما طغى على أثر المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.



لكن من المرجح ألا تزيد المكاسب بعد صدور بيانات هذا الأسبوع شملت انخفاضًا مفاجئًا لنمو الإنتاج الصناعي في الصين لأدنى مستوى في 17 عامًا، بجانب هبوط للصادرات دفع اقتصاد ألمانيا صوب الانكماش في الربع الثاني.



وما زال سعر برنت مرتفعًا نحو عشرة بالمئة هذا العام بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+.



واتفقت أوبك+ في يوليو على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 لدعم أسعار النفط.



لكن مساعي أوبك تقوضها المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام وزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي.