تفاصيل إصابة هيثم شاكر بالسرطان

كشف الفنان هيثم شاكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سبب غيابه عن الساحة الفنية طوال الفترة الماضية، بسبب إصابته بورم خبيث في المعدة، منذ خمس سنوات، تسبب في استئصال جزء كبير من المعدة، مما أفقده الكثير من وزنه.



وأضاف أن المرض تسبب في حرمانه من الوقوف مرة أخرى على المسرح للغناء بأوامر الأطباء، بسبب علاجه لفترة طويلة، وكان حريصا على إخفاء مرضه عن جمهوره، حتى لا يثير قلقهم عليه، وفضل الكشف عن تفاصيل مرضه في الوقت الحالي، حتى يطمئن جمهوره بأن سبب غيابه ليس الاعتزال أو الابتعاد عن الفن، وليؤكد شفاءه تماما من السرطان.



كان هيثم شاكر قد فاجأ جمهوره بمنشور على حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلًا: "منذ أيام قليلة نزل ألبومي الجديد معرفة قديمة، الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدًا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم.. شكرًا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكرًا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".



وأضاف: "عارف إن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلًا غصب عني أي تأخير.. 5 سنوات عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد، إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعًا".