مسن يذبح ابنتيه بالحوامدية بحجة شكه في سلوكهما

ذبح أب ابنتيه بمدينة الحوامدية وألقى جثتيهما بالشارع وتمكنت مباحث الجيزة من القاء القبض عليه.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا بالعثور على جثتي فتاتين مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات بأنحاء الجسد، انتقلت على الفور قوات الأمن الى مكان الواقعة وتبين أن الجثتين لشقيقتين وأن وراء ارتكاب الجريمة والدهما.



تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد احمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم محمد ابو القاسم رئيس مباحث الحوامدية وتبين أن المتهم في العقد السابع من العمر وابنتيه في العشرينات من عمريهما، وادعي قتلهما لشكه في سلوكهما.



تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.