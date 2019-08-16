حملات من الرى لضبط سيارات المجارى الملوثة للنيل

بدأت وزارة الموارد المائية والرى، فى تنفيذ عدة حملات فى المحافظات لمواجهة زيادة مخالفات إلقاء الصرف الصحى من سيارات الكسح، فى المجارى المائية والترع والمصارف المختلفة، مما يهدد حياة وصحة المواطنين، رغم التحذيرات المستمرة من خطورة ذلك على البيئة وعلى المياه التى تعتمد عليها محطات الشرب.



وقامت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى إدارة رى البلينا، بضبط سيارات المجاري أثناء إلقاء الصرف بالترع بناحية برديس، وذلك بناء علي شكاوى متعددة ومتابعة من أجهزة الرى، حيث تم تشكيل لجنة لضبط السيارات المخالفة وتسليمها بنقطة شرطة برديس، بالتعاون مع سكان المنطقة.



وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى لـ"الدستور"، أنه تم تخصيص ميزانية لتطهير وحماية كل المجارى المائية بمختلف المحافظات من تلال القمامة والمخلفات، وإلقاء مخلفات الصرف الصحى عن طريق سيارات الكسح، مما يهدد سلامة المياه، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين.