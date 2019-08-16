في ذكرى وفاتها.. تعرف على "علوية جميل" معشوقة محمود المليجي



يوافق اليوم السادس عشر من شهر أغسطس وفاة الفنانة "علوية جميل"، حيث وافتها المنية عام 1994 عن عمر يناهز 84 عام.



عرفت الفنانة علوية جميل بأدور الشر والمرأة القوية صاحبة النفوذ والسلطة، فكانت دائمًا تظهر بدور القاسية على أبنائها، ولكن فى الحقيقة هى عكس ذلك وفقًا لما ذكره زوجها الفنان القدير محمود المليجى فى العديد من اللقاءت.



كانت بدايتها الفنية مع الفنان يوسف وهبى، فهو الذى اختار لها الاسم الفنى علوية جميل، فاسمها الحقيقى "إلياصابات خليل مجدلانى"، وأصولها لبنانية رغم مولدها بقرية طماى الزهايرة.



تميزت في الأدوار الصغيرة في البداية فأسند لها يوسف وهبى أدوارا رئيسية، وتألقت، واستمرت في فرقة رمسيس حتى حلها وهبى، لتلتحق بالفرقة القومية لعشرة أعوام.



تزوجت من محمود المليجى عندما التحق بفرقة يوسف وهبى، حيث أنه يعتبر الزوج الثانى لها، فكان تربطهما علاقة حب قوية.



ولدت علوية جميل فى 15 ديسمبر عام 1910 وتعلمت بمدرسة الراهبات بالإسكندرية، وظهرت موهبتها من خلال مشاركتها بحفلات المدرسة، وحضرت عروض فرق كثيرة مثل جورج أبيض وسلامة حجازى، ومنيرة المهدية، ونجيب الريحانى، وعلى الكسار ورمسيس.



فى عام 1967 وبعد النكسة اعتزلت الفن والحياة العامة، وعرف عنها علاقاتها الطيبة بأبناء وسطها، ومع انتصار أكتوبر عام 1973 عاودت الظهور فى الحياة العامة.