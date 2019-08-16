مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة: نقدم كامل الدعم لشباب "تحيا مصر"

اجتمع كل من ممثلي شباب تحيا مصر ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، بمقر المنظمة بالقاهرة.



وتناول الاجتماع عرضًا للمشروعات التي يقوم بها شباب تحيا مصر كحراكٍ مجتمعي، ويأتي ذلك لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.



الجدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، رحب بالتعاون المشترك بين الجهتين، مؤكدًا على دعمه الكامل للكيان الشبابي، من خلال دمجه في العديد من الفعاليات الخاصة بالأمم المتحدة في مصر.



وعلى رأس قائمة الفعاليات المشتركة يأتي "اليوم العالمي للشباب"، والذي يقام في القاهرة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والذي سيشارك فيه ١٥ كادرًا من الكفاءات المتميزة لشباب تحيا مصر.