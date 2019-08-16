حقيقة وفاة الفنان محمد عبده

انتشرت مؤخرًا عبر منصات السوشيال ميديا، نبأ وفاة الفنان الكبير محمد عبده، على إثر تعرضه لوعكة صحية، نقُل على إثرها إلى أحد مستشفيات المملكة السعودية.



وعلمت "الدستور"، أن فنان العرب يحضر إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال نشاطه الفني، وذلك لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة يوم الـ22 من أغسطس الجاري.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها شائعات حول وفاة فنان العرب، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً "تويتر" تداول عديد من الهاشتاج حول هذا الأمر.