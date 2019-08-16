سلطات الاحتلال تتراجع وتسمح لـ"طليب" بزيارة الضفة الغربية

عقب رفض سلطات الاحتلال السماح لعضوتى الكونجرس الأمريكى، رشيدة طليب وإلهان عمر، بدخول القدس، أعلن وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، اليوم الجمعة، الموافقة على دخول عضوة الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب إلى الأراضي المحتلة بهدف زيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر 90 عاما.



وجاء قرار الموافقة عقب تعهد "طليب" بعدم الترويج للمقاطعة ضد إسرائيل، على حد زعمه.



يذكر أن إسرائيل كانت في بادئ الأمر وافقت على الزيارة، لكنها تراجعت بسبب ضغط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفقا لمصدر شارك فى المشاورات التى أجراها نتيناهو مؤخرا، وفقا لموقع "واللا" العبرى.