"الدولية للطاقة الذرية" تنتهي من تحديث معايير السلامة النووية

انتهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تحديث معايير السلامة والأمان النووي بما يحمي البشر والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع النووي.



وقالت مصادر في الوكالة الدولية اليوم الجمعة - من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا- إن تحقيق مستويات عالية من الأمان في العديد من المناطق التي تستخدم فيها الدول التقنيات النووية يتطلب إطارًا قويًا وشاملًا للسلامة الدولية.



وأضافت أن معايير السلامة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتيح للسلطات وأصحاب المصلحة الآخرين ضمان سلامة الأنشطة مثل تشغيل المنشآت النووية، ونقل واستخدام المواد المشعة، وإدارة النفايات المشعة، وكذلك معالجة مصادر الإشعاع في الطب والصناعة والزراعة، مشيرة إلى أنه تم تحديث هذه المعايير بالتعاون الوثيق بين الوكالة والحكومات والمنظمات المعنية.



وذكرت المصادر أن متطلبات ومعايير السلامة تحدد الشروط الواجب توافرها لضمان حماية الأشخاص والبيئة حاليا وفي المستقبل كما توفر أدلة السلامة توصيات وإرشادات حول كيفية الامتثال لمتطلبات الأمان النووي.