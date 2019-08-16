تعرّف على أفضل سن لاكتشاف مواهب الطفل وتنميتها (فيديو)

قال مجدي الشحات، مدرس بأكاديمية الفنون بحلوان، إن الأكاديمية تهتم بتنمية المواهب لدى الأطفال الصغار، لافتًا إلى أنهم يتعاملون مع الأطفال بطرق علمية وأكاديمية.



وأضاف "الشحات"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأكاديمية تم إنشائها منذ ثلاث سنوات ماضية، مشيرًا إلى أن الأطفال يتم تدريبهم على قواعد الرسم من الصغر بجانب الموهبة.



وأوضح "الشحات"، أن الأطفال يحصلون على محاضرات كثيرة يستفيدون منها مبادئ الرسم التقليدي، متابعًا: "كل طفل يتم شرح له تعبيرات الصورة، وزوايا الرؤية واتساع العين، وكل شئ بالصورة، وبعد ذلك الطفل يقوم بإضافة أفكار جديدة".