النيابة تعاين موقع حريق عقار بالقطامية

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة موقع حريق إحدى العقارات بمنطقة القطامية، لبيان أسباب الحريق.



وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية، بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل بإحدى العقارات السكنية بمنطقة القطامية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.