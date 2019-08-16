تحذير من قضاء الأطفال لأكثر من ساعتين أمام الشاشات الإلكترونية

أفادت دراسة طبية حديثة أن نوم الأطفال ما بين 9 إلى 11 ساعة يوميا على أن تقتصر ساعات استخدام الشاشات الإلكترونية بأنواعها على ساعتين، يمكن أن ينقذ الأطفال من الاندفاع واتخاذ قرارات سلبية وخاطئة في حياتهم.



وقالت الدكتورة "ميشيل جيريرو"، الأستاذ في "معهد جيريرو لأبحاث النوم" التابع لجامعة "أوتاوا" فى كندا: "يرتبط السلوك المندفع بالعديد من مشكلات الصحة العقلية والإدمان، بما في ذلك اضطرابات الأكل والإدمان السلوكي وتعاطي المخدرات".



وحللت الدراسة، التي نشرت في مجلة طب الأطفال، بيانات لـ4524 طفلًا من المجموعة الأولى من البيانات لدراسة سكانية طولية كبيرة.. بالإضافة إلى النوم ووقت استخدام الشاشة، وسجلت أيضًا بيانات متعلقة بالنشاط البدني - على الأقل 60 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى النشطة يوميًا.



ونظرت الدراسة في الركائز الثلاث لإرشادات الحركة ضد ثمانية تدابير للاندفاع، مثل ميل المرء إلى البحث عن تجارب مثيرة، ووضع الأهداف المرجوة، والاستجابة بحساسية للمنبهات المكافئة أو غير السارة، التصرف بتهور في المزاج السلبي والإيجابي.



وتشير النتائج إلى أن تلبية جميع الركائز الثلاث لإرشادات الحركة كان مرتبطًا بنتائج أكثر إيجابية على خمسة من الأبعاد الثمانية.