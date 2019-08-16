"الأوقاف": مشروع صكوك الأضاحي يساهم في رفع العناء عن المصريين (فيديو)

قال الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن مشروع صكوك الأضاحي يساهم في رفع العناء عن الشعب المصري، لافتًا إلى أنه يأمل أن يصل إلى كل قرى ونجوع مصر على الرغم أن القاهرة سيكون لها النصيب الأكبر في التوزيع.



وأضاف "طايع"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الوزارة تنظم اليوم الجمعة، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات مطروح، المنيا، البحيرة.



وأوضح "طايع"، أن تسيير القوافل إلى جميع محافظات الجمهورية يأتي في إطار رسالتها الدعوية لنشر صحيح الدين، مشيرًا إلى أن علماء القافلة سيلقون خطبة الجمعة بعنوان "ماذا بعد الحج"، كما سيلتقون المواطنين للرد على استفساراتهم الدينية.