تلاميذ في بوروندي يمزقون ملابسهم احتفالا بانتهاء العام الدراسي

ابتكر مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية في بوروندي طريقة غريبة للاحتفال بالانتهاء من الدراسة، حيث احتفل مجموعة من الطلبة بإكمال دراستهم الثانوية من خلال التقاط صور سيلفى بعدما مزقوا بعض ملابسهم.



وقد انتشرت الصور الخاصة بمجموعة من طلبة المرحلة الثانوية في مدرسة بالعاصمة بوجمبورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما دفع نقابة المدرسين الرئيسية لإدانتها.. وامتد الأمر لناظر المدرسة التي ينتمي لها هؤلاء الطلبة حيث هدد بتعليق شهاداتهم بسبب ما اقترفوه من "سوء سلوك".



ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم إثارة الموضوع في اجتماع هذا الأسبوع لمجلس الأمن الوطني، وأدان رئيس بوروندى بيير نكرونزيزا هذا السلوك لكنه فى نفس الوقت أكد أنه يجب التعامل معه بداية من المنزل، مشيرا إلى أن حرمان الطلبة من شهادة إنهاء الشهادة الثانوية سيكون أمرا قاسيا للغاية.