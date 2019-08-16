نقاش حول حظر دخول السيارات وسط بوخارست

يجرى حاليا نقاش عام في رومانيا حول مشروع ينص على حظر دخول السيارات الملوثة للبيئة إلى وسط العاصمة بوخارست، اعتبارا من العام المقبل، مع تحصيل ضريبة لدخول المدينة من جانب سائقي السيارات المسجلة خارجها.



وقالت جابريلا فيريا عمدة بوخارست، إن سائقي السيارات غير المسجلة في بوخارست ومقاطعة إلفوف سيدفعون 10 ليو في اليوم أو 1900 ليو سنويا للقيادة داخل العاصمة.



وأضافت جابريلا، وفقا لموقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أنه سيسمح للسيارات التي تحمل علامات من ( يورو 4 إلى يورو 6) التي تحدد كمية الانبعاثات، بالإضافة إلى السيارات الكهربية، بدخول جميع شوارع العاصمة بدون رسوم، مؤكدة أن هذه الإجراءات هدفها تقليل معدلات التلوث في بوخارست التي تأتي ضمن أكثر المدن التي تعاني من التلوث في أوروبا.