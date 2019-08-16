الشرطة الروسية تلبي طلب مسلح بالحصول على زجاجة خمر بوسط موسكو

في واقعة فريدة، قامت الشرطة الروسية بتلبية طلب مسلح أطلق النار بوسط العاصمة الروسية موسكو بالحصول على زجاجة خمر وأوصلتها له إلى محل يعتصم به وسط العاصمة.



وصرح متحدث باسم الشرطة في ضواحي موسكو، بأن رجال الشرطة أوصلوا زجاجة الخمر إلى رجل يعتصم في أحد المحلات بمنطقة كاتيلنيكي، بناءً على طلبه، وذلك بعد إطلاقه للنار في المكان، وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وذكرت الشرطة أنه ورد إليها معلومات عن سماع إطلاق نار في أحد المتاجر في منطقة "بيلايا داتشا"، وتبين للشرطة بعدها بأن رجلًا دخل إلى المتجر وأطلق عيارات باتجاه سقف المتجر، وأن الشرطة تجري مباحثات مع الرجل الذي اعتصم في المتجر، وبحسب بعض وسائل الإعلام كان الرجل مخمورًا وطلب من الشرطة زجاجة "كونياك".



وقال متحدث باسم الشرطة: "قدمنا له الكونياك، كما طلب، والآن نحن ننتظر".



وأغلقت الشرطة الطرقات المؤدية إلى المبنى، مانعة المارة من الاقتراب من المكان باستثناء سكان المنازل المجاورة.