بالصور.. دورى مستقبل وطن بكفرالشيخ يدخل مرحلة التصفيات

واصلت الفرق المتبارية فى دورى مستقبل وطن بكفرالشيخ الذى يقام تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب منافساتها ووصلت المباريات الساخنة للوحدات الحزبية بأمانة مركز سيدى سالم التى تقام تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين عام الحزب بالمحافظة والدكتور الغمرى الشوادفى أمين التنظيم بالتنسيق مع امانتي العمل الجماهيرى والشباب منافساتها القوية بحضور العميد سيدأحمد محمد سيداحمد عضو مجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية بالحزب والعمدة محمد زكريا شتا امين الحزب بسيدى سالم عن فوز العفيفي علي ابوبسيوني 6صفروفوز كوم الذهب علي الزبايدة البحرية 2صفر وفوز فريق عقلة على الجمايلة 2صفر وأحسن ثالث فوز الزبايدة علي الجمايلة21بركلات الترجيح وفوز العفيفي علي الزبايدة3صفر وتأهلهما لنهائي المجموعة.



ثم فوز كوم الدهب علي عقلة البحرية2صفروتأهلهالنهائي المجموعة وفوز فريق العفيفي علي كوم الدهب31وتأهلها اول المجموعة لتصفيات المركز.



ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية الرامية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والبناء.