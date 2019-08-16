الجمعة 16 أغسطس 2019 الموافق 15 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

توجيه السيسي بإطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية الصناعية تتصدر اهتمامات الصحف

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:39 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية الصناعية الشهر المقبل، كما أبرزت عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "إطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية الصناعية الشهر المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال سبتمبر المقبل لدعم جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر، بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وشدد الرئيس على أهمية التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بوصفها إحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي خاصة الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل مثل المنسوجات والأثاث والجلود، وكلف الرئيس الحكومة بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة والتوسع فيها بالنظر لما تتيحه من دوائر صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفي اللازم.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول استراتيجية العمل الوطني والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء عرض محاور التحرك في هذا الصدد لاسيما تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين والمصدرين مع إعادة هيكلة برنامج المساعدة التصديرية.

وذكرت الصحيفة أن مدبولي استعرض نتائج أعمال المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية وكذا المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها على نحو يسهم في تعظيم المكون المحلى وزيادة القدرة التصديرية إلى جانب التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي والتغلب على سلبيات الوضع السابق لنظام التخصيص من أجل إقامة نظام تنافسي واستراتيجي في هذا الشأن.

وأوضحت أن وزير التجارة والصناعة تناول جهود الدولة في تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، في حين تطرقت الدكتورة نيفين جامع إلى الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع المحافظات بما فيها المجمعات التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي فضلا عن مشروع مدينة الأثاث بدمياط.

وتحت عنوان "350 مليون يورو لتطوير الخط الأول بالمترو"، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تطوير الخط الأول بمترو القاهرة وتجديده، الذي يتيح البنك بمقتضاه قرضا لمصر قيمته 350 مليون يورو وهو الاتفاق الموقع في فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018.مشيرة إلى أن القرار نُشر بالجريدة الرسمية بعددها الصادر أمس.

وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "عميد الأورام: المعهد يعمل بكامل طاقته غدا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور حاتم ابو القاسم عميد المعهد القومي للأورام أكد أن القسم الداخلي بالمعهد سيعود بكامل طاقته بدءا من صباح غد وأن إدارة المعهد ستعيد 80 مريضا من الذين تم نقلهم
إلى مستشفيات أخرى عقب الحادث الإرهابي الخسيس.

ونقلت الصحيفة عن عميد المعهد قوله "إن جميع الأعمال التي تتعلق بالمرضى تم الانتهاء منها على وجه السرعة، لافتا إلى أن العمل في المعهد سيستمر شهرين حيث مازالت الواجهات الأمامية بحاجة إلى بعض التشطيبات".

وتحت عنوان "التحويلات النهائية بين المدارس.. الأحد "، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن 290 إدارة تعليمية تبدأ إرسال كشوفات الطلاب الذين تم قبول التحويلات الخاصة بهم لمختلف المدارس الحكومية والتجريبية (الأحد) المقبل تمهيدا لتسكينهم استعدادا للعام الدراسي الجديد الذى ينطلق 21 سبتمبر المقبل.

وانتهت الإدارة من تلقي كشوفات التحويلات من المدارس التي تقدم بها أولياء الأمور وفحصها، حيث تقوم المدارس بعمل تنسيق للتلاميذ المقبولين على أن تكون الأولوية لأبناء المصريين العائدين من الخارج والمحولين من محافظات أخرى والمدارس الرسمية الحكومية للغات والمدارس الرسمية الخاصة للغات، كما يراعى أبناء العاملين بالجيش والشرطة والمنقولين حسب أماكن عملهم.

في سياق متصل، ذكرت "الجمهورية" أن المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالقاهرة تبدأ استقبال أولياء أمور التلاميذ المقبولين في المرحلة الأولى لرياض الأطفال واستكمال تقديم الأوراق حتى 25 أغسطس الجاري وسداد القسط الأول من المصروفات في الحساب البنكي.

ونقلت الصحيفة عن محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التعليم بالقاهرة قوله إنه تم في المرحلة الأولى لرياض الأطفال تسكين 22 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على 32 إدارة تعليمية.

وتحت عنوان "مصر للطيران جاهزة لنقل 70 ألف حاج"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن شركة مصر للطيران أكدت اتخاذ الاستعدادات اللازمة لنقل 70 ألف حاج على 424 رحلة عودة من بينها 242 رحلة من مطار جدة و200 رحلة من مطار المدينة المنورة.

وأوضحت الشركة أنه تم التنسيق مع وزارات الطيران المدني والداخلية والصحة لسرعة إنهاء الإجراءات عند وصول الحجاج إلى المطارات المصرية، حيث تقرر توفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي بكل طائرة لمساعدة الحجاج وخاصة كبار السن وإنهاء إجراءاتهم على الطائرات.

وتحت عنوان "بدء توزيع 10 أطنان لحوم صكوك الأضاحي"، ذكرت "الأخبار" أن وزارة الأوقاف أعلنت أن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام سيغطي مليون أسرة وأنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على رفع عدد رؤوس الأضاحي من خمسة آلاف رأس إلى ستة آلاف رأس من البقر بواقع ألف طن لحوم لتغطية مليون أسرة وأن التوزيع سيبدأ اليوم في القاهرة ثم يتواصل بواقع 10 أطنان يوميا على أن يتم توزيع 75 طنا في الأسبوع الأول للتوزيع.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد تمهيدا لانطلاق عملية التوزيع بداية من اليوم.

وأعلن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بلغ هذا العام 28 مليون جنيه بزيادة نحو 52 مليون جنيه عن العام الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

مؤلفة تتهم أحمد حلمي ومنى زكي بسرقة سيناريو «خيال مآتة»

منذ حوالي 4 ساعات

تركيا تفجر مفاجأة بشأن مقاتلات "إف 35"

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الرحيم كمال يرد على اتهامه بسرقة "خيال مأته"

منذ حوالي 18 ساعة

"الشهر العقارى" يكشف مفاجأة بشأن أرض مشروع مراسى فى الساحل الشمالى

ads

الصور

image description

نظافة وتجريف الطريق الدائري وحديقة سعد زغلول بوسط الإسكندرية

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

الأكثر قراءة

(فيديو).. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

توجيه السيسي بإطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية الصناعية تتصدر اهتمامات الصحف

ذئب يهاجم قرية فى القليوبية ويصيب 4 مواطنين

غدا.. الأهلي وبيراميدز يختتمان دور الـ16 في كأس مصر

حلاوة زمان

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد

خوف أنور وجدي الشديد من يوسف وهبي كاد أن يتسبب في وفاته حرقًا

إحسان شريف "بنت سلطح باشا" أتقنت لغتين وعلمت الفنانات بأجر.. تعرّف على قصتها

الصحة

الحصة السوقية لدواء "هيرزوما" لعلاج سرطان الثدى تحقق نموًا 13%

تقنية ثورية في الطب قد تغني مريضات السرطان عن الجراحة

طرق طبيعية فعالة لعلاج حروق الشمس للأطفال

اليابان: ذيل آلي لمساعدة المسنين على حفظ التوازن

الرئيس نيوز

جامعة القاهرة على رأس أفضل 300 جامعة بالتصنيف الصيني لعام 2019

جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التتبع

المالية: استراتيجية متكاملة لوضع حجم الدين بمصر فى النطاق الآمن

عرض ملابس مارلين مونرو للبيع في مزاد علني

منوعات

تحذير من قضاء الأطفال لأكثر من ساعتين أمام الشاشات الإلكترونية

سريلانكا: دعوة لمقاطعة عروض الفيلة بسبب سوء المعاملة

تلاميذ في بوروندي يمزقون ملابسهم احتفالا بانتهاء العام الدراسي

نقاش حول حظر دخول السيارات وسط بوخارست

كشكول

رؤساء لجان الثانوي ينتهون من تجهيزات امتحانات الدور الثاني

غداً.. طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون امتحان العربي

بالصور.. "المحرصاوي" يتفقد مستشفى الحسين الجامعي

عبدالحكم: 121 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

إسلام سياسي

هجوم سلفي على رئيس وزراء الهند

منشق يروي فضيحة جديدة لقيادات الإخوان في رابعة

"الشباب المستقل" تطالب بدعم مبادرات الإخوان في السجون

"رسائل معتقل".. انقلاب جديد على جماعة الإخوان في السجون


زيت وسكر

“شرطة التموين” تكثف جهودها بالمحافظات لضبط الأسواق

“تموين دمياط” تكشف حجم المخالفات خلال العيد

اطلاق قوافل طبية لعلاج أهالي الأقصر

“صحة الشرقية”: تقديم 140 ألف حالة كشف مجاني خلال 6 أشهر

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
كلنا خلف جنود مصر
ماجد حبته
هل ينجح الإسلاميون فى تدمير كندا؟!
مدحت بشاى
بأمرهم.. لا «ميكى» ولا «دراما» بعد اليوم
القس. رفعت فكرى
عبدالرحمن بيصار.. شيخ الاستنارة والانفتاح
المزيد

الثقافة

الليلة.. المسلمون في الغرب وصراع القيم بصالون علمانيون

3 حفلات يحييها الحلو وخرما وفرقة إيقاعات غينيا على مسرح القلعة

اليوم.. كشكول حواديت قديم بمركز جسور الثقافي

أمسية موسيقية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك