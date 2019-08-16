رصد 15 سيارة متروكة بشوارع القاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية.



أسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 15 سيارة متروكة، ودراجة نارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها، و6 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات نارية دون تراخيص ولوحات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.