غدا.. الأهلي وبيراميدز يختتمان دور الـ16 في كأس مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز غدا السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ختام مباريات دور الـ 16 (ثمن النهائي) في كأس مصر.



وكان الأهلي قد بدأ مشواره في النسخة الحالية من كأس مصر بالفوز على الترسانة (3-2) في دور الـ32 بينما تخطى بيراميدز عقبة طنطا بنفس النتيجة، ليتأهل الفريقان إلى دور الـ16 الذي أقيم آخر لقاء فيه بين فريقي بتروجيت والجزيرة المطروحي يوم 18 ديسمبر الماضي.



وكان من المقرر إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير الماضي قبل أن يتم تأجيله أكثر من مرة ليتقرر إقامته غدا.



وتعد بطولة كأس مصر، أعرق البطولات المحلية في الكرة المصرية، وانطلقت عام 1921، ويبقى الأهلي الأكثر تتويجًا بلقبها برصيد 36 مرة، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 26 لقبًا.



وبدأت النسخة الحالية لبطولة كأس مصر بالأدوار التمهيدية قبل 11 شهرًا ولكنها كانت مهددة بالإلغاء في ظل عدم الثبات على مواعيد محددة للمباريات.



وحدد اتحاد الكرة، يوم 28 أغسطس الجاري موعدًا لاستكمال منافسات دور الثمانية في البطولة بإقامة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، ثم لقاء حرس الحدود ضد الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز.



وتقرر أيضًا إقامة مباراتي المربع الذهبي مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث يلعب الاتحاد السكندري باستاد الإسماعيلية ضد الفائز من مباراة الزمالك والمقاصة، بينما يلعب بتروجيت ضد المتأهل من لقاء حرس الحدود والفائز من الأهلي وبيراميدز.