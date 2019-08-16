بنسب خصم تصل إلى 30%.. محمد مجدي صالح: حزب الحرية يحطم الأسعار

قال محمد مجدى صالح أمين عام حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، إن أحوال المواطن والاهتمام بمتطلباته من أولويات العمل الحزبي بداية من الصحة والتعليم وتوفير احتياجات المواطن من السلع بأسعار تنافسية لوقف نزيف الأسعار وضبط الأسعار بالأسواق؛ مشيرا إلى أن المنافسة بين الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وإدارات الغرف التجارية بجمهورية مصر العربية سيعود بالنفع على المواطن.



وأشار صالح، إلى المبادرة التي يقودها حزب الحرية المصري بالبيع بأسعار أقل من السعر المتواجد في السوق المصري، موضحا أن الأسعار بها نسب خصم تصل إلى ٣٠٪.



وأكد أمين حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، أن دور الأحزاب يجب أن يكون في المقام الأول المواطن والعمل على توفير احتياجاته دون المتاجرة به واللعب على ألمه وأنينه، مضيفا أن ضبط الأسعار دور الدولة؛ والأحزاب جزء من الدولة التي عليها أن يعملان معا على خطوط موازية تلتقي جميعها لصالح الوطن والمواطن.