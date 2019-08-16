الليلة.. المسلمون في الغرب وصراع القيم بصالون علمانيون

تحت عنوان "المسلمون في الغرب وصراع القيم" تعقد في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ بصالون علمانيون ندوة فكرية يناقش فيها الباحث٬ دكتور عاصم حنفي٬ أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مالبورج بألمانيا٬عن معنى القيم من الناحية اللغوية، ويبيّن كيف فهم العرب القيم، وماذا تعني لهم، وكيف تكونت القيم، ولماذا صنفت كقيم دينية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو جمالية، وبعدها ينتقل ليستعرض معالجة الفلاسفة لإشكالات القيم ومعايرتها وقربها من أن تكون قيم كونية.



كما تتطرق الندوة إلى الاختلاف في القيم بين الإنسان المسلم والغربي، وتعريف الإنسان المسلم لمبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي٬ وحفر في التاريخ لتحديد متى بدء الاحتكاك بين الغرب والإسلام، وماذا أحدث، والنتائج التي ترتب عليها هذا الاحتكاك والصراع.