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الثقافة

3 حفلات يحييها الحلو وخرما وفرقة إيقاعات غينيا على مسرح القلعة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:33 ص
جريدة الدستور
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يستضيف مسرح قلعة صلاح الدين، مساء يوم الاثنين المقبل، 3 حفلات متتالية في إطار فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ28.

تبدأ الحفلات في الثامنة مساء، حيث يقدم الموسيقار هشام خرما مزيجا من ألحانه التي تحمل رؤية عصرية متطورة وتجمع الآلات الشرقية بالغربية، يليه في التاسعة مساء حفلا لفرقة إيقاعات غينيا التي تقدم مجموعة من الأعمال الموسيقية تحمل الطابع الفني لغرب القارة السمراء.

ويختتم النجم محمد الحلو الأمسية الفنية في العاشرة مساء، حيث يشدو بباقة من أشهر أعماله التي تغني بها على مدار مشواره الفني من بينها:(يا حبيبي، جت من الغريب، وعراف) وغيرها من الأغنيات بالاضافة إلى مجموعة من أشهر أغاني تراث الطرب الأصيل.

وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار مساء بعد غد الأحد، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، وتستمر العروض الغنائية حتى يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر، وذلك بمشاركة العديد من كبار الفنانين مثل محمد الحلو، وعلي الحجار، وهاني شاكر، وهشام عباس، ومدحت صالح، والعديد من الفرق الموسيقية.

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