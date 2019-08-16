سول: مقذوفا الشطر الشمالي قطعا مسافة 230 كلم على ارتفاع 30 كلم

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن الجيش الكوري الجنوبي رصد مقذوفين مجهولي الهوية أطلقتهما كوريا الشمالية بالقرب من بلدة "تونج تشون" بإقليم كانج وون في اتجاه بحر الشرق، صباح اليوم الجمعة.



وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن المقذوفين حلقا لمسافة 230 كلم على ارتفاع 30 كلم بسرعة قصوى للطيران بلغت 6.1 ماخ.. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وأفادت الهيئة بأن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا مشتركا حول المقذوفين للكشف عن تفاصيل المقذوفين مثل مسافة الطيران والارتفاع والنوع وغيرها.



وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.



يذكر أن بلدة "تونج تشون" تبعد نحو 50 كلم من شمال الخط العسكري الفاصل، ومن النادر أن تقوم كوريا الشمالية بعملية إطلاق من هذه المنطقة.