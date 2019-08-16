اليوم.. كشكول حواديت قديم بمركز جسور الثقافي

ترفع خشبة مسرح كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك٬ التابع لمركز جسور الثقافي٬ في السابعة مساء اليوم٬ عن العرض المسرحي "كشكول حواديت قديم" والذي يقدمه فريق كريبتون المسرحي.



العرض تجربة جديدة تمزج ما بين الصورة المسرحية والحكي والسايكودراما٬ والهدف منها هو توفير مساحة نفسية أمنة للمشاركين للحكي والتعبير عن أنفسهم من خلال مشاهد تمثيلية ومحاكاة للواقع بشكل صريح في قالب درامي كوميدي.



كشكول حواديت قديم من بطولة: أحمد عصفورة٬ ماهر محسن٬ چويل نشأت٬ مازن تركي٬ مرام عبدالله٬ مازن عصام٬ محمد الرشيدي٬ چيروم القمص٬ نانا عبدالله٬ محمد بكري٬ نصر رشاد٬ ريمون ميلاد٬ منال مهنا، أداء صوتي طارق محرز٬ حسن السيد، موسيقي: عبدالباسط.



التجربة من إنتاج مركز جسور الثقافي بالتعاون مع كريبتون٬ مخرج منفذ: ميريت جلال٬ صياغة وإخراج

عبدالرحمن عبقرينو.