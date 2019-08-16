ضبط لصين سرقا شقة وأشعلا النيران بها فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط لصين سرقا شقة وأشعلا النار بها لإخفاء جريمتهما بمدينة بنها



تلقي اللواء طارق العجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة المتينى



انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الشقة بالطابق الأول علوى، ملك م ج ف، 33 عاما، ووجود أثار كسر ببابها وبخزينة خاصه داخل إحدي الغرف وخلوها من محتوياتها وأتت النيران علي محتوياتها بالكامل، دون إصابات او خسائر بالأرواح



وكشفت التحريات أن مرتكبي الواقعة كريم. س. ا، 23 عاما، عمرو. ا. س، 20 عاما،وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة بغرض السرقة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.