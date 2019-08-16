ورشة حكي للأطفال للتعرف علي الحيوانات آكلة اللحوم

تُنظم مكتبة ودار البلسم لكتب الأطفال، في الثانية من بعد ظهر اليوم٬ ورشة حكي تحت عنوان "آكلات اللحوم" من تأليف فاطمة شرف الدين، ويليها نشاط فني٬ وذلك بمقر المكتبة الكائن بكورنيش العجوزة.



وتعيش آكلات اللحوم في معظم أنحاء العالم، وتسمى بالحيوانات اللاحمة، كما أنها تختلف في أحجامها وأشكالها، ولكنها تتشارك في ميزات متعددة،في هذه الورشة يتعرف عليها الأطفال من خلال كتاب " آكلات اللحوم.



آكلات اللحوم كتاب علمي مبسط٬ يشرح معلومات عن الحيوانات آكلة اللحوم بطريقة بسيطة، الحيوانات الست المدرجة في هذا الكتاب هي: قط الرمال والنمر العربي والثعلب الأحمر العربي والذئب العربي والضبع المخطط والوشق. يحتوي هذا الكتاب على جميع المعلومات التي يجب أن يعرفها الطفل عن الحيوانات آكلة اللحوم.