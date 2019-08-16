مؤشر"فوتسي 100" البريطاني يفشل في الافتتاح

فشل مؤشر"فوتسي 100" البريطاني في الافتتاح اليوم الجمعة، في مستهل جلسة التداول في الأسواق الأوروبية، حسب ما أوردته عدة وسائل إعلام عالمية.



وقالت إدارة سوق المال في لندن إنها تحقق في إمكانية وجود خطأ في عمليات البورصة، بدون التطرق لمزيد من التفاصيل.



وكان المؤشر البريطاني قد سجل أمس الخميس أدنى مستوياته في ستة أشهر، متراجعا بنحو 1.13 في المائة، بعد أن قالت الصين إن الرسوم الجمركية الأمريكية تعد خرقا "لتوافق" توصل له زعيما الدولتين في لقائهما الأخير في قمة العشرين.



وانخفض المؤشر أكثر من 6.7 في المائة على مدى فترة 30 يوما، لكنه ارتفع أكثر من 5 % منذ بداية العام.