إخماد حريق داخل ورشة سيارات في مدينة نصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل ورشة سيارات في مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الورش فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.