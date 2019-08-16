الجمعة 16 أغسطس 2019 الموافق 15 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

إخماد حريق داخل ورشة سيارات في مدينة نصر

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 09:23 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
ads
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل ورشة سيارات في مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الورش فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

مدير معهد الأورام: عودة المرضى السبت المقبل.. ومسارات مخصصة لدخولهم

منذ حوالي 15 ساعة

صلاح يتراجع إلى المركز السادس أوروبيًا

منذ حوالي 14 ساعة

اعتراف عمره 33 عاما.. الشعراوي: الإخوان أعدائي

منذ يوم

"الشرقية للدخان" تعلن رفع أسعار السجائر

ads

الصور

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

ذئب يهاجم قرية فى القليوبية ويصيب 4 مواطنين

"الشرقية للدخان" تعلن رفع أسعار السجائر

صلاح يتراجع إلى المركز السادس أوروبيًا

مؤلفة تتهم أحمد حلمي ومنى زكي بسرقة سيناريو «خيال مآتة»

حلاوة زمان

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد

خوف أنور وجدي الشديد من يوسف وهبي كاد أن يتسبب في وفاته حرقًا

إحسان شريف "بنت سلطح باشا" أتقنت لغتين وعلمت الفنانات بأجر.. تعرّف على قصتها

الصحة

الحصة السوقية لدواء "هيرزوما" لعلاج سرطان الثدى تحقق نموًا 13%

تقنية ثورية في الطب قد تغني مريضات السرطان عن الجراحة

طرق طبيعية فعالة لعلاج حروق الشمس للأطفال

اليابان: ذيل آلي لمساعدة المسنين على حفظ التوازن

الرئيس نيوز

إيران تهدد بمنع السفن الإسرائيلية من عبور "مضيق هرمز"

البورصة تربح 6.3 مليار جنيه خلال جلستين فقط

المباحث تكشف سر العثور على جثة امرأة بـ"التجمع الخامس"

بشرى للموظفين.. ضم مدة ممارسة المهن الحرة لسنوات الخبرة

منوعات

"البطل" ينقذ عائلة بأكملها من ذئب منتصف الليل

الحياة بالنفايات.. قرية بأكملها تتكسب من القمامة

اكتشاف مرض عصرى لدى إنسان نياندرتال

الصين تصدر كتابا أبيض بشأن التعليم والتدريب المهنيين فى شينجيانج

كشكول

عبدالحكم: 121 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

افتتاح 4 مدارس جديدة بمطروح استعداداً للعام الدراسي 2019/2020

بيان هام من التعليم بشأن الدراسة لطلاب الثاني الثانوي

جنوب سيناء تستقبل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ 6 لجان

إسلام سياسي

"رسائل معتقل".. انقلاب جديد على جماعة الإخوان في السجون

منشق يكشف كيف كان يشوه الإخوان كبار الأدباء

كواليس خلافات الإخوان حول حفل الجماعة بتركيا لإحياء اعتصام رابعة

استراتيجية إخوانية جديدة للتحريض ضد مصر من خلال كرة القدم


زيت وسكر

“شرطة التموين” تكثف جهودها بالمحافظات لضبط الأسواق

“تموين دمياط” تكشف حجم المخالفات خلال العيد

اطلاق قوافل طبية لعلاج أهالي الأقصر

“صحة الشرقية”: تقديم 140 ألف حالة كشف مجاني خلال 6 أشهر

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
كلنا خلف جنود مصر
ماجد حبته
هل ينجح الإسلاميون فى تدمير كندا؟!
مدحت بشاى
بأمرهم.. لا «ميكى» ولا «دراما» بعد اليوم
القس. رفعت فكرى
عبدالرحمن بيصار.. شيخ الاستنارة والانفتاح
المزيد

الثقافة

الثقافة تتلقى 250 طلبًا للمشاركة فى الملتقى الدولى للثقافات الإفريقية

الاثنين.. "حجر أساس" على طاولة ورشة الزيتون

احتفالات ثقافة المنيا بعيد الأضحى المبارك

بالأسماء.. المكرمون فى مهرجان القلعة للموسيقى الـ28

صفحتنا ع الفيس بوك