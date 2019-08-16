أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



فيما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة، للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.



كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أى كثافات مرورية.