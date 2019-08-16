"سلك عاري" ينهى حياة طفل بحفل زفاف فى كرداسة

لقى طفل مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائى خلال لهوه بصحبة أصدقائه بحفل زفاف بكرداسة، حيث لامس جسده سلك كهرباء عارى مما أسفر عن مصرعه.



وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهربائي، وبالانتقال وإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى "صلاح. م" يبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء مشاركته اللعب مع أصدقائه، بحفل زفاف أصابه صعق كهربائى من سلك عارى، مما أسفر عن مفارقته الحياة.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.