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عالم

طريقة تعامل الصين مع هونج كونج "لن تكون تكرارا" لتيان أنمين

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت صحيفة رسمية صينية، اليوم الجمعة، أنه "لن يكون هناك تكرار" لما حصل في ساحة تيانانمين في حال تحركت بكين لقمع تظاهرات هونج كونج.

وفي إشارة نادرة الى تلك الواقعة الدامية التي تعد من المحرمات في الصين، شددت صحيفة "جلوبال تايمز" أن لدى بكين وسائل أكثر تطورا من تلك التي استخدمت قبل ثلاثين عاما لسحق التظاهرات في العاصمة.

وكتبت الصحيفة الصادرة بالإنجليزية في افتتاحية أن "بكين لم تقرر التدخل باستخدام القوة لقمع أعمال الشغب في هونج كونج، لكن هذا الخيار في متناولها بالطبع".

لكنها أضافت "هونج كونج لن تكون تكرارا للحادث السياسي في الرابع من يونيو عام 1989".

وتابعت: "الصين أكثر قوة ونضجا، وقدرتها على التعامل مع أوضاع معقدة تطوّرت بشكل كبير".

وتشهد هونج كونج تظاهرات مستمرة منذ عشرة أسابيع، انطلقت احتجاجا على مشروع قانون يجيز تسليم مطلوبين للصين، وتطورت إلى المطالبة بحقوق ديموقراطية، وترافقت أحيانا بأعمال عنف.

وتتزايد المخاوف من أن تكون بكين تعتزم التدخل، ربما عسكريا، في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وما ساهم بتعزيز هذه المخاوف صور عربات مدرعة وعسكريين صينيين يلوحون بالأعلام في مدينة شينزن الحدودية هذا الأسبوع، ما دفع بالمعلقين الدوليين الى استحضار ذكرى حملة القمع الدموية للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية في تيان أنمين.

واقتحم الجيش الصيني ساحة تيان أنمين بالدبابات لينهي احتجاجات الطلاب، وتم بث صور العملية في جميع أنحاء العالم.

وتتراوح حصيلة العملية بين مئات وآلاف القتلى بحسب التقديرات، في غياب أي أرقام رسمية.

وعلى إثر ذلك، تعرضت الصين لحملة تنديد دولية شديدة وعانى اقتصادها انكماشا استمر سنتين.
وتخضع أحداث تيان أنمين لرقابة شديدة في الصين وقلة من الصينيين شاهدوا الصور المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وحذّر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من مغبة تكرار أحداث ساحة تيان أنمين في هونج كونج، وذلك تعليقا على حشود صينية قرب حدود المدينة، وعلى التحذير الذي وجهه سفير بكين لدى لندن من أنّ بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي".

واتهمت بكين مرارا "قوى أجنبية" بإثارة الاضطرابات في المدينة، وحذرت صحيفة جلوبال تايمز الجمعة بإن الولايات المتحدة "لن تكون قادرة على ترهيب الصين باستخدام الاضطرابات التي وقعت قبل 30 عاما".

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