69 مليار درهم مشاريع البناء فى الإمارات

ارتفع حجم مشاريع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي إلى نحو 69 مليار درهم (18.85 مليار دولار)، حيث تستحوذ دبي على 82.6% منها وجاء ذلك وفق أحدث تقارير مؤسسة «بي إن سي» لبيانات مشاريع البناء.



وأوضح التقرير الذي نشرته مؤسسة «بي إن سي» لبيانات مشاريع البناء، أن غالبية مشاريع البناء الجديدة تتركز في دبي، وتبلغ قيمة المشاريع في الإمارة ما يقرب من 15.62 مليار دولار (57.3 مليار درهم) وفق بيانات المؤسسة التي تتابع مشاريع بقيمة تريليونات الدولارات في المنطقة.



وعلي صعيد آخر تغطي مشاريع البناء الجديدة قطاعات تشمل الضيافة والفنادق والترفيه والعقارات السكنية.