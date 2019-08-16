أوساكا تنجو من اختبار هسيه وتبلغ دور الثمانية في سينسناتي

نجت نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا من اختبار صعب أمام هسيه سو-وي لتفوز 7-6 و5-7 و6-2 وتبلغ دور الثمانية لأول مرة في بطولة سينسناتي للتنس للأساتذة الليلة الماضية.



وكانت أوساكا، التي خسرت أمام هسيه في بطولة ميامي المفتوحة في مارس، اعترفت قبل يوم أنه من الصعب توقع أي شيء أمام منافستها التايوانية.



لكنها كانت مستعدة هذه المرة وسددت 15 ضربة إرسال ساحقة وكسرت إرسال هسيه خمس مرات.



وأبلغت أوساكا الصحفيين بعد المباراة "أعتقد أنني لعبت بشكل رائع. كنت أعلم قبل المباراة أنها ستقدم أداء جيدا للغاية وخضنا مباريات طويلة في كل مرة تواجهنا فيها لذا لم أتوقع أي شيء مختلف هذه المرة".



وفي شوط إرسالها الأول في المجموعة الحاسمة أنقذت أوساكا أربع فرص لكسره ثم انتصرت في أربعة أشواط متتالية لتفرض سيطرتها على المباراة.



وتلعب أوساكا ضد الأمريكية صوفيا كينين البالغ عمرها 20 عاما والتي تغلبت على إيلينا سفيتولينا المصنفة السابعة بنتيجة 6-3 و7-6.



وفي وقت سابق تجاوزت آشلي بارتي المصنفة الأولى في البطولة 49 خطأ سهلا ومقاومة عنيفة من آنيت كونتافيت لتتغلب على اللاعبة الإستونية 4-6 و7-5 و7-5 وتبلغ دور الثمانية.



وفي يوم شهد مواجهات ملحمية من ثلاث مجموعات، احتاجت بارتي بطلة فرنسا المفتوحة لأكثر من ساعتين لتتغلب على منافستها الإستونية بعد أن سددت ضربة أمامية ناجحة في نقطة حسم المباراة.



وضربت بارتي موعدا مع ماريا ساكاري، التي احتاجت وقتا أطول لتطيح بأرينا سابالينكا بنتيجة 6-7 و6-4 و6-4 في يوم حار ورطب.



وعانت فينوس وليامز كثيرا قبل أن تفوز 2-6 و6-3 و6-3 على الكرواتية دونا فيكيتش وواجهت فينوس (39 عاما) عدة صعوبات هذا الموسم لكنها اتسمت بالصلابة في سينسناتي وتغلبت على كيكي بيرتنز حاملة اللقب بثلاث مجموعات في الدور السابق.



وقالت فينوس "لا توجد مباريات سهلة هنا. لا يمكنني التأكيد على هذا بالقدر الكافي".



وستلعب اللاعبة التي نالت سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في الدور المقبل ضد الأمريكية ماديسون كيز التي تغلبت على سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون بنتيجة 6-1 و3-6 و7-5.



وسددت كيز عشر ضربات إرسال ساحقة في مواجهة شرسة استمرت نحو ساعتين.



وفازت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة في البطولة في مجموعتين متتاليتين لتبلغ دور الثمانية حيث ستواجه الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا التي سحقت الأمريكية سلون ستيفنز بنتيجة 6-1 و6-2.