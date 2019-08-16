الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 38

شبين الكوم 26 38

طنطا 25 37

دمنهور 24 34

الإسكندرية 24 32

بلطيم 22 31

مطروح 22 31

السلوم 22 34

سيوة 24 39

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 41

الإسماعيلية 25 38

السويس 26 37

العريش 26 33

رفح 26 33

رأس سدر 28 39

نخل 22 39

نويبع 29 34

طابا 29 34

كاترين 18 32

الطور 26 39

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 39

الفيوم 25 39

بني سويف 25 39

المنيا 25 40

أسيوط 24 40

سوهاج 24 41

قنا 24 42

الأقصر 27 42

أسوان 27 43

أبوسمبل 27 41

الوادي الجديد 25 45

شلاتين 27 39

أبورماد 27 38

حلايب 27 34

رأس حدربة 27 34.

