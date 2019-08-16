مجلس الأمن الوطنى بكوريا الجنوبية يعرب عن قلقه من تصعيد التوتر العسكرى

أعرب مجلس الأمن الوطني بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن قلقه من تصعيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" الإخبارية، جاءت تصريحات مجلس الأمن الوطني بكوريا الجنوبية، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية "مقذوفين اثنين غير محددين" باتجاه البحر اليوم الجمعة، وفق هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، وهي الخطوة الأحدث في سلسلة من عمليات اطلاق القذائف والصواريخ التي تقوم بها بيونجيانج.



وقال الجيش الكوري الجنوبي إن المقذوفين أطلقا من منطقة قرب مدينة تونجتشون في مقاطعة كانجوون نحو بحر الشرق، الذي يعرف ايضا باسم بحر اليابان.



وأضاف الجيش الكوري: "نراقب الوضع في حال حصول عمليات إطلاق إضافية، في الوقت الذي نحافظ فيه على جاهزيتنا".



والجمعة أصدرت "لجنة التوحيد السلمي للبلاد" في الشمال بيانا رفضت فيه تعليقات الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن التي أدلى بها الخميس، وحددت رؤيته للتوحيد، وقالت اللجنة إنه ليس لديها أي شيء آخر لمناقشته مع سلطات كوريا الجنوبية.



ففي خطاب ألقاه في ذكرى تحرير كوريا من الاستعمار الياباني (1910-1945)، قال مون إنه يهدف لـ"تحقيق السلام والتوحيد بحلول عام 2045".



وحمّل بيان كوريا الشمالية الجنوب مسؤولية وصول "إعلان بانمونجوم التاريخي" إلى طريق مسدود، مضيفا "لا شيء آخر لدينا لنناقشه مع سلطات كوريا الجنوبية، ولا حتى تراودنا فكرة الجلوس معهم مرة أخرى