مقذوفات كورية شمالية قطعت مسافة 230 كيلومترا على ارتفاع 30 كيلومترا

أعلنت هيئة الأركان بكوريا الجنوبية ان مقذوفات كورية شمالية التي تم إطلاقها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قطعت مسافة 230 كيلومترا على ارتفاع 30 كيلومترا بسرعة 6.1 ماخ.



وأطلقت كوريا الشمالية "مقذوفين اثنين غير محددين" باتجاه البحر اليوم الجمعة، وفق هيئة الاركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، وهي الخطوة الأحدث في سلسلة من عمليات اطلاق القذائف والصواريخ التي تقوم بها بيونجيانج.



وقال الجيش الكوري الجنوبي إن المقذوفين أطلقا من منطقة قرب مدينة تونجتشون في مقاطعة كانجوون نحو بحر الشرق، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.



وأضاف الجيش الكوري: "نراقب الوضع في حال حصول عمليات إطلاق إضافية، في الوقت الذي نحافظ فيه على جاهزيتنا".



وهذه هي الجولة السادسة من عمليات الإطلاق منذ الشهر الماضي، التي يعتبرها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "تحذيرا جديا" بشأن التدريبات العسكرية المشتركة، التي بدأت مؤخرا بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.